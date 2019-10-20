السعودية تدرس إلغاء شرط «المَحْرم» للنساء القادمات لأداء العمرة

كشف الأمين العام للجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة مازن درار، عن أن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة القاضي بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون مَحْرم، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، فيما لا يزال تحت الدراسة.

وقال درار في تصريح خاص لصحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية اليوم السبت: "هذا القرار سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء". مقدمًا شكره لوزير الحج والعمرة، وتجاوبه مع نداء شركات ومؤسسات العمرة بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون شرط المحرم، أو السن، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة".

من جانب آخر، أكد مصدر في وزارة الحج والعمرة أن هناك دراسة تقدمت بها الجهات ذات الاختصاص لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون مَحْرم، ولا يزال تحت الدراسة.