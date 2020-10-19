مسؤول ألماني يطالب بفرض ارتداء الكمامات حال مواصلة ارتفاع إصابات كورونا

طالب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، بفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حال واصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الارتفاع.

وقال زودر، اليوم الاثنين، قبل اجتماع لقيادة حزبه المسيحي الاجتماعي البافاري في نورنبرج، إنه عند تخطي عدد الإصابات الجديدة في منطقة ما 35 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، يتعين فرض ارتداء الكمامات في المدارس والأماكن العامة التي يتردد عليها الكثير من الأفراد وأماكن العمل، حال تعذر تحقيق الحد الأدنى من المسافة الفاصلة بين الأفراد.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4325 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وقد بلغ عدد الإصابات الجديدة أول أمس السبت، أعلى مستوى له على الإطلاق في ألمانيا للمرة الثالثة على التوالي، بتسجيل 7830 حالة.

وأظهرت التجربة، أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذبن خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 366 ألفا و299 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9789 حالة، بزيادة قدرها 10 حالات مقارنة بأمس الأحد، وبلغ عدد المتعافين نحو 276 ألفا و900 حالة.