نتنياهو يزور سفينة شحن إماراتية محملة بالغسالات في ميناء حيفا

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، ميناء حيفا، وتفقد الرصيف؛ حيث ترسو سفينة الشحن الإماراتية الثانية، التي وصلت إلى إسرائيل قادمة من دبي.

ووصف نتنياهو، عبر تغريدة نشرها على حسابه باللغة العربية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هذا اليوم بالتاريخي، مشيرا إلى أن "هذه هي ثمار السلام التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون".

وقال في ختام الزيارة، إننا "نقف على متن السفينة التي وصلت من الإمارات وعليها الكثير من الحاويات، سألت ماذا يوجد داخل هذه الحاويات، وقالوا لي إنها تحتوي على غسالات، وهذا يخفف أسعار الغسالات في إسرائيل الآن، كما فيها أدوات كهربائية ومواد غذائية، وكل ما سيصل إلى هنا سيخفف غلاء المعيشة، وكل مواطن إسرائيلي سيشعر بذلك في جيبه"، لافتا إلى أن "السلام مقابل السلام، والاقتصاد مقابل الاقتصاد"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعرب نتنياهو عن سعادته بتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي بحري وجوي، وأضاف أنه "من المهم الفهم أن إسرائيل كانت سابقا بمثابة طريق مسدود، وكان يمكن الوصول إليها من جهة الغرب فقط، والآن تتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي، بحري وجوي، ويمكن السفر الآن جوا إلى جميع الاتجاهات، فوق السعودية والأردن، فإسرائيل تشكل مفترق طرق جوي وبري وبحري وتكنولوجي وتجاري وإنساني، هذا هو شيء كبير جدا".

ووصلت أول سفينة شحن ‎إماراتية إلى ميناء حيفا بإسرائيل، في الـ12 من الشهر الجاري، بعد توقيع اتفاق تدشين العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.