العثور على قط ضخم عمره ألفي عام في صحراء نازكا في بيرو

تم اكتشاف رسم ضخم لقط في صحراء نازكا في بيرو.

وخطوط نازكا، هي سلسلة من النقوش الصخرية القديمة (جيوغليف) التي تقع في صحراء نازكا في جنوب بيرو، واعتبرها اليونسكو موقعًا للتراث العالمي في عام 1994، وتمتد على الهضبة القاحلة لأكثر من 80 كيلومترا بين بلدتي نازكا وبالبا على مسافة 400 كم جنوب ليما.

وتمثل أشكال لحيوانات، ويعتقد أنها تعود لحضارة نازكا بين عامي 400 و 650 ميلاديا.

ويعتقد العلماء أن القط، كما هو الحال مع أشكال حيوانات نازكا الأخرى، تم إنشاؤه عن طريق إحداث المنخفضات في أرضية الصحراء، مع ترك الأرض الملونة مكشوفة.

ولم يلاحظ أحد القط حتى تم وضع الخطط مؤخرا لمسار جديد يؤدي إلى منصة مراقبة.

وكانت المنصة ستوفر نقطة مميزة للزوار لرؤية العديد من الأشكال الجيوغليفية الأخرى.

وقالت وزارة الثقافة البيروفية في بيان "كان الشكل بالكاد مرئيا وكان على وشك الاختفاء، لأنه يقع على منحدر شديد معرض لتأثيرات التآكل الطبيعي".

وأضافت أن الجيوغليف، الذي يبلغ طوله حوالى 37 مترا، تم تنظيفه وصيانته خلال الأسبوع الماضي.

وقال جوني إيسلا، كبير علماء الآثار في بيرو حول خطوط نازكا، لوكالة إيفي للأنباء، إن القط يعود إلى ما قبل ثقافة نازكا، التي أنشأت معظم الأشكال من 200 إلى 700 بعد الميلاد.

وأوضح أن القط كان في الواقع من أواخر عصر باراكاس، الذي امتد من 500 قبل الميلاد إلى 200 بعد الميلاد.

"نحن نعلم ذلك من خلال مقارنة الأيقونات. منسوجات باراكاس، على سبيل المثال، تظهر الطيور والقطط والأشخاص الذين يمكن مقارنتهم بسهولة بهذه الأشكال الجيوغليفية".