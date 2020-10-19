البرازيل تسجل 10982 إصابة و230 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء يوم الأحد، تسجيلها 10982 إصابة و230 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10982، ليصل العدد الإجمالي إلى 5235344 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 15 أكتوبر 28523 حالة، وفي 16 أكتوبر 30914، وفي 17 أكتوبر 24062.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 230 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 153905 حالات.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 15 أكتوبر 713 حالة، وفي 16 أكتوبر 754، وفي 17 أكتوبر 461.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل انخفاضا في أيام السبت والأحد والاثنين لأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.