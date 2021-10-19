إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة في إسنا بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي منافع ري بناحية بندر إسنا وقرية النجوع.

وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة عدد 45 حالة تعدي بمساحة 8577 متر مربع منها عدد 28 مخالفة عبارة عن أسوار وأكشاك وعشش بمساحة 1328 متر مربع وعدد 17 مخالفة عبارة تسوية وزراعة بمساحة 7249 متر مربع مقامة على منافع ري دون سند من القانون.

وأكد ابراهيم نصير، رئيس المركز، عدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات الواقعة على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.