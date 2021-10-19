 رئيس جامعة دمنهور: تحديث المقررات الدراسية بجميع كليات الجامعة وفقا للمعايير الدولية - بوابة الشروق
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رئيس جامعة دمنهور: تحديث المقررات الدراسية بجميع كليات الجامعة وفقا للمعايير الدولية

دكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور
دكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور
خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 1:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 1:43 م

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ضرورة تفعيل المنصة الإلكترونية لكل المقررات الدراسية، وهذا ما يتوافق مع التحول الرقمي الذي تم بالفعل وتحديث جميع المقررات وفقًا للمناهج التعليمية الدولية الحديثة، ومواكبة التطورات الحديثة، وتبادل الخبرات في التدريس، وعمل توأمة مع الجامعات الأوروبية والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس المبعوثين إلى الخارج والتعاون مع جامعات مختلفة سواء جامعات أمريكية أو صينية وغيرها من الجامعات.

وأوصى "صالح"، بضرورة وضع خطة لتكثيف تلقي لقاح كورونا لجميع الطلاب؛ حفاظًا على صحتهم واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع كليات الجامعة من تطهير وتعقيم شامل لكل الكليات من قاعات ومدرجات ومعامل، و توفير المطهرات وأدوات التعقيم فى جميع أنحاء الكليات بداية من بوابة الدخول ودورات المياه و التطهير والتعقيم الدوري لها ، وتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل كلية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب.

ويأتي ذلك تنفيذًا لرؤية (مصر 2030) لبناء مصر الرقمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل (الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وبوابة الطلاب الوافدين).

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