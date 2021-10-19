السلطات الماليزية تحذر من احتمال إقالة موظفي الحكومة إذا رفضوا الحصول على اللقاح

من الممكن أن يواجه موظفو الحكومة في ماليزيا "إنهاء خدمتهم"، بعد تاريخ الأول من نوفمبر المقبل، إذا لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما"، اليوم الثلاثاء، عن وثيقة سياسة تم ارسالها للموظفين.



وحذرت إدارة الخدمة العامة في ماليزيا من أنه "في الأول من نوفمبر 2021 أو بعد هذا التاريخ، قد يؤدي عدم امتثال أي موظف لتعليمات رئيس الإدارة، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضده أو إنهاء خدمته".



وقالت إدارة الخدمة العامة إنه سيتم عمل اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وفحوصات طبية أخرى، للموظفين الذين يرفضون الحصول على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد -19"، لوجود أسباب طبية لديهم تمنعهم من ذلك.



ويأتي التحذير بعد أن قال رئيس الوزراء، إسماعيل صبري يعقوب، يوم السبت الماضي، إن الأشخاص الذين لن يحصلوا على اللقاح سيفقدون "امتيازات" مثل السماح لهم بتناول الطعام داخل المطاعم، أو دخول المساجد، أو السفر محليا لرؤية أهلهم.



ويذكر أن نحو 94% من البالغين في ماليزيا حصلوا على جرعتي اللقاح، بحسب بيانات وزارة الصحة، التي أعلنت تسجيل نحو 5700 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الثلاثاء.



وقد ثبتت إصابة نحو 4ر2 مليون شخص بالفيروس في ماليزيا التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 33 مليون نسمة. كما تم تسجيل نحو 28 ألف حالة وفاة مرتبطة بكورونا في البلاد.