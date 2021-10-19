 الإمارات وأمريكا والهند وإسرائيل يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات وأمريكا والهند وإسرائيل يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 4:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 4:29 م

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع رباعي عبر تقنية الاتصال المرئي، مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وسوبرامانيام جايشانكار وزير خارجية الهند ويائير لابيد وزير خارجية إسرائيل سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأربعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية بين الدول الأربع وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع على العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وإسرائيل، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع في استكشاف الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الأربع.


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