وزير دفاع إسرائيل: جنودنا سوف يرون قطاع غزة من الداخل قريبا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن الجنود الإسرائيليين سوف يرون قطاع غزة من الداخل قريبا، في إشارة إلى قرب الهجوم البري الإسرائيلي على القطاع.



وجاءت تصريحات جالانت خلال زيارة لجنوب إسرائيل اليوم الخمس، ولقائه مع جنود عند الحدود مع قطاع غزة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.



وأبلغ جالانت الجنود "أنكم ترون قطاع غزة الآن من بعيد قريبا، سوف ترونه من الداخل".



وقال جالانت: "نركز أولا، وقبل أي شئ، على هزيمة حماس. أقود الجنود إلى معارك على مدار 45عاما، وأنا مسؤول عن الأمن، وكنت مسؤولا عن ذلك خلال الأسبوعين الماضيين- حتى في الأوقات العصيبة، وأنا مسؤول عن قيادة إسرائيل للنصر".



وأشار جالانت إلى أن الجيش يستعد لاشتباك طويل الأجل مع أعداء إسرائيل، مضيفا "لا نتحدث عن حملة عسكرية قصيرة – بل عن حملة طويلة".



وتستعد إسرائيل لغزو قطاع غزة بعد غارات مكثفة على القطاع ردا على قيام "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في القطاع، يوم السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات بجنوب إسرائيل.



وطالب الجيش الإسرائيلي في بيان "سكان شمال القطاع بالنزوح إلى جنوبه للحفاظ على سلامتهم".



وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، إن حوالي مليون شخص نزح من شمال قطاع غزة الساحلي إلى جنوبه قبل اجتياح بري متوقع للقوات الإسرائيلية.