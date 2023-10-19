مقـتل ضابط إسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بمقتل ضابط من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على إثر انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن عن استعداد عشرات الآلاف من الجنود على أهبة الاستعداد للدخول للبري، لقطاع غزة.



وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه التقى قادة كبار وأقل مستوى بالجيش، اليوم الخميس، مشيدًا بـ«الإصرار والروح القتالية لتنفيذ كل ما يطلب من المقاتلين بهدف هزيمة حماس، والقضاء على البنية التحتية، وتنفيذ المهمات».

وتوجه برسالة إلى جنوده على حدود غزة، مساء الخميس: «كونوا على استعداد الأوامر ستصدر.. نرى غزة من بعيد الآن وسنراها من الداخل قريبا».

وأشار إلى أنه «يتحمل مسئولية ما حدث في 7 أكتوبر ومسئول عن تحقيق النصر»، معقبًا: «مهمة القضاء على حماس ستكون طويلة وصعبة، سنكون دقيقين وواضحين وسندفع الثمن، ونواصل المهمة حتى ننجح».

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة.