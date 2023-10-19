 فيردر بريمن يرفض وضع قواعد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

قرر نادي فيردر بريمن الألماني عدم وضع إرشادات للاعبيه بعدما قام عدد من لاعبي كرة القدم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن الصراع الدائر حاليا بين الجماعات الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

وقال كليمينز فريتز رئيس كرة القدم الاحترافية في فيردر بريمن ، قبل مواجهة فريق بوروسيا دورتموند غدا الجمعة في الدوري الألماني :" أننا نشعر أنه ليس من الضروري منح تعليمات خاصة للاعبينا حول كيفية التعبير عن أنفسهم".

وفي الأيام القليلة الماضي، تعرض أنور الغازي، مهاجم ماينز، ونصير مزراوي، مدافع بايرن ميونخ، لانتقادات بسبب نشر منشورات مؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تم إزالتها، في وقتها.

وبينما أعلن ماينز إيقاف الغازي، ذكر بايرن أنه سيتحدث مع مزراوي بمجرد عودته من مشاركته الدولية مع المنتخب المغربي.