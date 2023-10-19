تعيين وكلاء ورؤساء جدد بكليات جامعة بنها

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أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمود سليمان أحمد الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور محمود منصور هيبه الأستاذ بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية، رئيسا لمجلس قسم الإعلام التربوي بالكلية.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور حسن فوزي العطار الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها، رئيسا لمجلس قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية، وإشراف الدكتور محمد بكري عبد العليم الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة على مجلس قسم إدارة الأعمال بالكلية.