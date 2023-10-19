أول قمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان تنطلق في الرياض غدا الجمعة

تنطلق غدا الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض قمة تاريخية، وللمرة الأولى، بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديد

ويعود تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيان إلى مارس 1986، حينما قرر المجلس الوزاري في دورته الثامنة عشر الموافقة على إجراء اتصالات أولية مع الرابطة، كما وافق على فتح حوارات اقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.

وتهدف القمة إلى اعتماد إطار التعاون المشترك للخمس سنوات القادمة 2024-2028، الذي يشمل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والطاقة والأمن الغذائي والزراعي والتعاون الاجتماعي والثقافي، بحسب "واس".

وتضم دول رابطة آسيان التي تأسست في 1967، إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام.