إعصار أوسكار يتشكل قبالة جزر البهاما وتوقعات بهطول أمطار غزيرة

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يتشكل حاليا إعصار أوسكار قبالة جزر البهاما، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في المنطقة التي تشمل كوبا وجزر تركس وكايكوس .

وأصدرت حكومة جزر البهاما تحذيرا من إعصار لجزر توركس وكايكوس وهى عبارة عن أرخبيل بمنطقة الكاريبى وجنوب شرقى جزر البهاما. كما أصدرت حكومة كوبا حالة التأهب من الإعصار لأقاليم جوانتانامو وهولجين ولاس توناس.

وبلغت أقصى سرعة رياح الإعصار 80 ميلا في الساعة (130 كيلومترا / ساعة) مع رياح عاتية أعلى من ذلك. وكان مركز الإعصار يقع على مسافة حوالي 165 ميلا (260 كيلومتراً) شرق جنوب شرق جنوب شرقى جزر البهاما وحوالي 470 ميلا (755 كيلومترا) شرق كاماجوي بكوبا.

وفي وقت سابق، تشكلت العاصفة الاستوائية نادين قبالة الساحل الجنوبي للبحر الكاريبي في المكسيك وتتحرك نحو الداخل عبر دولة بليز.

وكانت الأمطار الغزيرة وظروف العاصفة الاستوائية تحدث في أجزاء من بليز وشبه جزيرة يوكاتان.

وكان هناك تحذير من العاصفة الاستوائية في مدينة بليز ومن بليز إلى كانكون بالمكسيك، بما في ذلك كوزوميل.

ومن المتوقع أن تتحرك "نادين" عبر بليز وشمالى جواتيمالا وجنوبى المكسيك حتى غد الأحد، وفقاً للمركز.