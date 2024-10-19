 خلال اجتماع بإسطنبول.. تركيا تعزي حماس في استشهاد يحيى السنوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خلال اجتماع بإسطنبول.. تركيا تعزي حماس في استشهاد يحيى السنوار


نشر في: السبت 19 أكتوبر 2024 - 2:30 ص | آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2024 - 2:30 ص

قدم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة تعازيه لمسئولين في حركة حماس خلال اجتماع في إسطنبول عقب استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية، إن فيدان استقبل رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد إسماعيل درويش وأعضاء المكتب السياسي للحركة، وقدم لهم تعازيه في الشهيد يحيى السنوار.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع أيضا حالة المفاوضات الأخيرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسمح بتبادل الأسرى والمعتقلين.

وتابع أن فيدان أكد مجددا أن تركيا ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لتعبئة المجتمع الدولي ضد الكارثة الإنسانية في غزة".

ونعت حماس الجمعة، السنوار وقالت إنها أنها لن تفرج عن الأسرى المحتجزين منذ أكثر من سنة قبل أن توقف إسرائيل حربها في قطاع غزة.

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