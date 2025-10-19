استئناف الرحلات في مطار ميونخ بعد إغلاق مؤقت بسبب ملاحظات مريبة

استؤنف التشغيل المنتظم للرحلات في مطار ميونخ الألماني، صباح اليوم الأحد، بعد إغلاق مؤقت لمدارج الإقلاع والهبوط مساء أمس السبت؛ بسبب "ملاحظات مريبة".

وقالت متحدثة باسم المطار، إن تأثير الإغلاق كان محدودا، حيث تم تحويل مسار 3 رحلات في وقت متأخر من مساء أمس، لكن إحدى الطائرات عادت لاحقا للهبوط في ميونخ.

ووفقا للشرطة الاتحادية، فقد أبلغ عدة أشخاص عن "ملاحظات مريبة"، ما دفع إدارة مراقبة الحركة الجوية إلى تعليق حركة الطيران قرابة الساعة العاشرة مساء لمدة نصف ساعة تقريبا، كما حدث إغلاق قصير آخر نحو الساعة الحادية عشرة مساء.

ولم يتضح في البداية ما إذا كانت تلك الملاحظات تتعلق برصد محتمل لطائرات مسيرة، ولم يقدم متحدث باسم الشرطة الاتحادية صباح اليوم أي تفاصيل إضافية في هذا الشأن.

يذكر أنه تم تعليق حركة الطيران في مطار عاصمة ولاية بافاريا مطلع هذا الشهر لليلتين متتاليتين بعد الاشتباه في تحليق طائرات مسيّرة، وهو ما أثر على نحو 10 آلاف مسافر، واضطر بعضهم إلى قضاء الليل على أسرّة ميدانية أو حصائر للنوم داخل صالات المطار.