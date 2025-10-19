كولومبيا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مجالها البحري وقتل صياد

اتهم الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، أمس السبت، الولايات المتحدة بانتهاك المجال البحري لبلاده وقتل صياد خلال انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، في عملية قدمتها واشنطن على أنها موجهة لمكافحة تجار المخدرات.

وحشدت واشنطن سبع سفن وطائرات مقاتلة في مهمة قالت إنها ترمي لمكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، ونفذت ست ضربات على الأقل هناك منذ أوائل الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب الرئيس بيترو على منصة إكس: "ارتكب موظفون في الحكومة الأمريكية عملية اغتيال وانتهكوا سيادة مياهنا الإقليمية".

وأضاف: "الصياد أليخاندرو كارانزا لم يكن لديه أي صلة بتجارة المخدرات وكان نشاطه اليومي هو الصيد"، في إشارة إلى مواطن كولومبي أفادت تقارير بأنه قُتل الشهر الماضي في ضربة نفذتها القوات الأمريكية على قاربه.

وتابع: "كان القارب الكولومبي ينجرف، وقد فعّل الإشارة المخصصة للإبلاغ عن الأعطال بسبب عطل في المحرك. ونحن بانتظار توضيح من الحكومة الأمريكية".

وأشارت معلومات إلى أن أليخاندرو كارانزا قُتل في إحدى الهجمات الأمريكية منتصف الشهر الماضي أثناء صيده في المياه الكولومبية الكاريبية، وفق شهادة امرأة قريبة منه نشرها الرئيس الكولومبي عبر منصة إكس.

وقالت أودينيس مانخاريس، وهي تقرأ رسالة في مقطع فيديو على قناة "ار تي في سي نوتيثياس" التلفزيونية العامة، إن "أليخاندرو كارانزا صياد، نشأنا في عائلات تعمل في مجال الصيد ليس من العدل أن يقصفوه بهذه الطريقة. إنه شخص بريء كان يخرج لكسب قوت يومه".

وأكدت مانخاريس أنها تعرفت على القارب الذي ظهر في مقاطع فيديو لهجوم 15 سبتمبر بثتها وسائل الإعلام الدولية.

وأضافت مانخاريس المنحدرة من مدينة سانتا مارتا الساحلية أن الصيادين توقفوا عن الإبحار خوفا من القصف.

وتندد بوجوتا بهذا الانتشار الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي الموجه بشكل خاص ضد فنزويلا التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيادة شبكة ضخمة لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وتنفي السلطات الفنزويلية بشدة أي تورط لها في تهريب المخدرات، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى تغيير النظام في كراكاس والاستيلاء على احتياطيات النفط الكبيرة في البلاد.

وتثير الضربات ضد المشتبه بهم الذين لا يتم اعتراضهم أو استجوابهم في المياه الأجنبية أو الدولية، جدلا واسعا في الولايات المتحدة.