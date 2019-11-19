محافظ الدقهلية يوافق على صرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل وعلاج على نفقة الدولة

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على صرف مساعدات مالية فورية لـ8 حالات من المواطنين وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقته لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم.

وكلف شاروبيم وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية ببحث توفير 4 فرص عمل في القطاع الخاص لأربعة من المواطنين على أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية.

ووجه لوكيل وزارة الصحة بالدقهلية بصرف علاج على نفقة الدولة لأحد المواطنين وتقديم كافة الرعاية الصحية الممكنة له.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية، اليوم، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.