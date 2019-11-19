تحرير 10 محاضر إشغال طريق ونظافة بشارعي الإسكندرية وليبيا في مرسى مطروح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مجلس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم تنظيم حملة مكبرة بمشاركة شرطة المرافق وجميع الإدارات المعنية بالمجلس لإزالة إشغالات الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق ونظافة بشارعي الإسكندرية وليبيا ووسط المدينة.

وأضاف "المعداوي" أنه تم مصادرة إشغالات طريق للمحال التجارية المخالفة التي تعدت على رصيف المشاة وإعاقة حركة سير المواطنين والسيارات بالشوارع والميادين، كما شن مجلس مدينة الضبعة حملات لإزالة الإشغالات بشوارع المركز.

وأشار هاني يوسف، رئيس مدينة الضبعة، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 35 محضر إشغال طريق لأصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين بالضبعة.

وشدد على تكثيف الحملات لإعادة الانضباط بشوارع المدينة والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي، وتحقيق سيولة مرورية تيسيرًا على المواطنين خلال الفترةالقادمة.