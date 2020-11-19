إسبانيا تعتزم استخدام جميع قروض ومنح الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة مالية إسبانيا، ناديا كالفينو، اليوم الخميس، إن بلادها تعتزم استخدام جميع القروض والمنح التي سيوفرها لها صندوق التعافي الاقتصادي الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاليفنو قولها إن الحكومة ستستخدم كل الموارد المتاحة، مضيفة أن مدريد ستستهدف المنح أولا، لأنه يجب استخدامها على المدى القصير، بسحب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وأوضح الوزيرة أن منطق الحكومة هو "تحقيق الحد الأقصى للتأثير" من خلال التركيز على المنح قبل الانتقال إلى القروض.



كان قادة الاتحاد الأوروبي وقعوا في سبتمبر الماضي الشريحة الأولى من صندوق قروض الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو (116 مليار دولار) لخطط العمل الوطنية قصيرة الأجل، والتي تهدف للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على سوق العمل



ووفقا لبيان صحفي، ستحصل 16 من الدول الأعضاء الآن على مساعدات مالية بقيمة 4ر87 مليار يورو



وسيذهب الجانب الأكبر إلى إيطاليا بواقع 4ر27 مليار يورو، تليها إسبانيا، 3ر21 مليار يورو، ثم بولندا، 2ر11 مليار يورو.