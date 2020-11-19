العراق: القبض على 8 إرهابيين خلال حملة كبرى لملاحقة عصابات داعش

أعلن يحيى رسول المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 8 إرهابيين في 4 محافظات.

وقال رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب حملة كُبرى لمُلاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في مُحافظات (ديالى،كركوك، نينوى، الأنبار).

وأضاف أن الجهاز ألقى القبض على عُنصر إرهابي في مدينة الموصل تلاه واجبان آخران أسفرا عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، اثنين منهم في قضاء الفلوجة والآخر في مُحافظة كركوك.

وأشار إلى أنه في مُحافظة ديالى قام جهاز مُكافحة الإرهاب، بسلسلة من المهمات أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بينهم عُنصر خطير ينتمي لعصابات داعش الإرهابية.