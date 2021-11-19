الفلبين تستعد لاستقبال السائحين الملقحين ضد فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفلبينية موافقتها على خطة للسماح بالدخول قريبا للسائحين الأجانب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعقاب تحركات دول جنوب شرق آسيا الأخرى لتخفيف قيود السفر.

ونقلت صحيفة /فيل ستار/ الفلبينية عن بيان لوزارة السياحة اليوم الجمعة قوله "إن فرقة العمل الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي "وافقت من حيث المبدأ على دخول السائحين الذين تم تطعيمهم بالكامل" من البلدان ذات الحالات المنخفضة من الإصابات".

وشهدت الفلبين، التي تشتهر بأماكن الغوص والجزر الاستوائية، انخفاضا بنسبة 83% في عدد السائحين الأجانب العام الماضي، حيث استقبلت ما يقرب من 4ر1 مليون زائر، مقارنة بنحو 2ر8 مليون في عام 2019، وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين أكبر دول يأتي السائحين منها إلى الفلبين.

وقد فرضت السلطات الفلبينية بعضا من شروط دخول الأجانب، وتعد الأكثر صرامة في آسيا أثناء الوباء، وكانت واحدة من أكثر البلدان تضررا في المنطقة من حيث حالات الإصابة والوفيات والخسائر الاقتصادية.

وقالت وزيرة السياحة برناديت رومولو بويات "السماح للسائحين من البلدان أو المناطق الخضراء (ذات معدلات إصابات ووفيات منخفضة) التي تم تطعيم غالبية السكان بها، سيساعد بشكل كبير في جهودنا للتعافي".