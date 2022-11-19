زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام السلاح النووي حال الهجوم على بلاده

توعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت، بأن يكون رد بلاده حازما وبأن يلجأ إلى السلاح النووي في حال حدوث هجوم نووي ضد بلاده.



وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن كيم جونج أون شدد على ضرورة إظهار "أقوى إرادة لكوريا الشمالية للرد" على التدريبات العسكرية لأعدائها وجعل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والقوات التابعة الأخرى تدرك أن الإجراءات العسكرية المضادة ضد كوريا الشمالية ستؤدي إلى تدميرها الذاتي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.



وقال الزعيم الكوري الشمالي، إن الاختبار الأخير - الذي أشرف عليه شخصيا - أكد أن كوريا الشمالية أمنت "قدرة أخرى موثوقة وذات قدرة قصوى لاحتواء أي تهديد نووي".



وأضاف أن التهديد العسكري الذي تشكله الولايات المتحدة وقوات معادية أخرى دفع كوريا الشمالية إلى الإسراع بشكل كبير في تعزيز ردعها النووي الساحق.



وصرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس الجمعة، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، مرجحا أن يكون قد سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.



وأدان كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ ووصف هذا العمل بأنه "غير مقبول على الإطلاق".



ومن جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن قذيفة "فئة صواريخ باليستية عابرة للقارات" طارت حوالي ألف كيلومتر في مسار مرتفع ووصلت إلى ارتفاع يصل إلى 6 آلاف كيلومتر، مضيفا أن الحكومة لم تصدر أمرا لتدميره.



وأطلقت كوريا الشمالية أمس الأول الخميس، صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان من منطقة وونسان في مقاطعة كانج وون.