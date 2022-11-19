عمران خان يطلب من أنصاره التجمع في إسلام أباد في 26 نوفمبر

طلب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من أنصاره التجمع في العاصمة إسلام أباد الأسبوع المقبل، في المحطة الأخيرة من حملته لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال خان، الذي أطيح به من السلطة في تصويت بحجب الثقة في أبريل، إنه سيدخل المدينة في 26 نوفمبر بعد وصوله إلى روالبندي، وهي بلدة تقع بالقرب من إسلام آباد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف خان اليوم السبت أثناء حديثه إلى حزبه "حركة الإنصاف" عبر رسالة فيديو: "هذه حملة طويلة للفوز بحرية حقيقية لهذه الأمة".

وواصل أنصار خان المسيرة إلى إسلام أباد بعد إطلاق النار على لاعب الكريكيت السابق في حملة الاحتجاج في البنجاب في أوائل نوفمبر.

ووصف نجم الكريكيت السابق إطلاق النار بأنه "محاولة اغتيال"، وحمّل رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية رانا ثناء الله وجنرال كبير بوكالة الاستخبارات القوية في البلاد مسؤولية الوقوف وراء الهجوم.