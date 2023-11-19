عبد السند يمامة: أرفض قطع العلاقات مع إسرائيل

شدد المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على ضرورة تجاوز إجراءات الشجب والتنديد العربية حيال الحرب الإسرائيلية على الأشقاء بقطاع غزة، وذلك باتخاذ موقف يستند إلى مجموعة من آليات والخطوات الواضحة.

وتساءل خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، «لماذا لم يتم سحب سفيرنا حتى الآن ونرحل السفير الإسرائيلي؟ إذا كانت إسرائيل نفسها بها مظاهرات ضد ما يحدث بغزة».

ورفض من جانبه قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «أنا ضد قطع العلاقات تماما بيننا اتفاقية، لكن تجميد العلاقات ستكون رسالة»، متابعا: «مخطط التهجير الإسرائيلي ضد إسرائيل، علينا العودة إلى الأمم المتحدة وقرارات أوسلو لحل الدولتين».

وشدد على ضرورة توطيد العلاقات مع الجانب الروسي عسكريا ودبلوماسيا، قائلا: «مصر انتصرت سياسيا في 1956 بفضل التهديد الروسي، ولولا السلاح الروسي في حرب أكتوبر ما انتصرنا هذه هي الحقيقة، هذا التنشيط مطلوب».

وعلى صعيد آخر حول أزمة الكهرباء الحالية وجه تساؤله إلى الحكومة قائلا: «كنا بتقول في الكهرباء مصر هتصدر الكهرباء، ليه المشكلة ظهرت ثان؟»، مضيفا أن حل أزمة البطالة يأتي عبر تدعيم دور القطاع الخاص وتوفير التنافسية عبر الحد من دور الدولة ببعض الأنشطة على غرار السياحة واستصلاح الأراضي والمقاولات.

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول مدى قدرة القطاع الخاص على استصلاح الأراضي بالصحراء، قائلا: «أنا شخصيا استصلحت طريق مصر إسكندرية من أكثر من 25 سنة، استصلحنا 700 فدان، نصيبي منهم 100 فدان كلها زراعة زيتون، كنت شاري الفدان بـ 200 جنيه أيام يوسف والي بدون محسوبية».

وأضاف أن علاج تضخم الأسعار يتطلب زيادة الإتاحة بالأسواق إلى جانب وقف التصدير إلى الخارج وكذلك تعطيل ضريبة القيمة المضافة لفترة محددة، قائلا: «الحلول موجودة، لكن جمود الفكر والضبابية ما نعيشه» حسب قوله.