رئيس الوزراء الأيرلندي يتهم دولا غربية بازدواجية المعايير على خلفية صراع الشرق الأوسط

اتهم رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، دولا أخرى بازدواجية المعايير على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع الإذاعة الأيرلندية "آر تي إي"، وجه فارادكار اتهامه إلى الاتحاد الأوروبي ودولا غربية أخرى، وقال إن "عدم اتخاذ رد فعل مشابه للرفض المطلق لما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، فيما يتعلق بإسرائيل، يُنْظَر إليه باعتباره ازدواجية في المعايير".

كانت حكومة أيرلندا حذرت بعد مضي فترة قصيرة على هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي، من أن إسرائيل لا ينبغي لها أن تبالغ في رد فعلها في قطاع غزة؛ وإلا فإنها ستخاطر بفقدان دعم دول أخرى لها.

ويسعى فارادكار من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن بلاده تبنت في وقت مبكر موقفا واضحا مفاده بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها ليس لها الحق في خرق القانون الإنساني.

وأعرب فارادكار عن قلقه من أن تؤدي ازدواجية المعايير من جانب بعض الدول إلى تقويض كفاح أوكرانيا، وصرح بأنه وزعماء أوروبيين كانوا يعملون بجد من أجل أن الحصول على دعم من الجنوب العالمي لأوكرانيا.