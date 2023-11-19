مكتب رئيس وزراء الهند ينضم لجهود إنقاذ 41 عاملا عالقين بنفق

انضم مكتب رئيس الوزراء الهندي، إلى الجهود المبذولة لإنقاذ 41 عاملا عالقين في نفق قيد الإنشاء في ولاية أوتارانتشال، حيث حوصروا لأكثر من أسبوع.



وقالت الحكومة في بيان، إن مسئولين من مختلف الإدارات اجتمعوا اليوم الأحد، لدراسة الخيارات لمحاولة الوصول إلى العمال المحاصرين وتزويدهم بالطعام والإمدادات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وتم تعليق الجهود المبذولة لمد الأنابيب لتسليم البضائع بسبب المخاوف من أن حركة الأرض يمكن أن تزيد من تعريض العمال للخطر، وستحتاج السلطات أولا إلى تأمين الهيكل، وفقا للبيان.



وقالت الحكومة، إن القوات الجوية تساعد في نقل المعدات اللازمة للعملية جوا والجيش يساعدها، وتقوم منظمة الطرق الحدودية الهندية ببناء طريق وصول إلى المنطقة، حيث سيتم حفر حفرة عمودية للمساعدة في توفير الإمدادات للعمال المحاصرين.



ومن المقرر أن يتفقد بوشكار سينج دامي، رئيس وزراء أوتارانتشال والوزير الاتحادي نيتين جادكاري، الموقع اليوم الأحد، ويتلقيان تحديثات حول أعمال الإغاثة.