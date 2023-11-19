متحف الإسماعيلية يحتفل باليوم الدولي للفن الإسلامي

على هامش اليوم الدولي للفن الإسلامي والذي وافق أمس، شارك متحف الإسماعيلية في هذه المناسبة من خلال تسليط الضوء على إحدى القطع الأثرية المتميزة المعروضة بالمتحف.

وذكر بيان المتحف، أن الفنون فى العصر العثماني بصفة عامة وفن الخزف بصفة خاصة ازدهرات، حيث أهتم العثمانيون بالزخارف المتنوعة التي كانت تزخرف الفنون التطبيقية من زخارف هندسية وكتابية إلا أنهم منحوا الزخارف النباتية عناية خاصة وذلك لولعهم وحبهم الشديد للنباتات،وتنوعت الزخارف النباتية بين الزخارف الواقعية والمحورة.

ومن أمثلة الزخارف النباتية الواقعية زهرة اللالة وزهرة القرنفل وزهرة السوسن وزهرة الرمان أما الزخارف المحورة فكان أهمها زخرفة الرومى والهاتاي وورقة الساز.

ويحتوي متحف الإسماعيلية على العديد من القطع الأثرية المتميزة التي ترجع للعصر الإسلامي فعلى سبيل المثال بلاطة خزفية مربعة مزخرفة بزخارف نباتية باللون الأبيض، والأزرق، والأصفر.

ويزخرف هذه البلاطة تشكيل فني جميل من أوراق الساز وأزهار القرنفل مرسومة بشكل دقيق ومتقن باللون الأبيض على أرضية زرقاء وهي ترجع للعصر العثماني.