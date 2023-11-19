متظاهرون ينظمون مسيرة في تل أبيب ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر مئات الأشخاص ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تل أبيب مساء أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المظاهرة نظمها حزب “حداش” اليساري. وتظاهر اليهود والعرب الإسرائيليون معا ضد العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وكتب على إحدى اللافتات "العين بالعين وكلنا عميان"، وذكرت قناة "كان" التلفزيونية أن المتظاهرين طالبوا بتغيير "أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل".

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هناك مظاهرة مضادة شارك فيها عشرات المشاركين. ووقعت مواجهات لفظية وجسدية بين الجانبين.

وتابعت الصحيفة أن المتظاهرين المؤيدين للحرب ألقوا زجاجات المياه على المشاركين في مسيرة السلام وهتفوا "اذهبوا إلى غزة" و"الموت للعرب".