شهدت منطقة تل أبيب ومحيطها انفجارات ضخمة، حيث تداولت وسائل إعلام عبرية مشاهد لحرائق اندلعت وسط المدينة المحتلة نتيجة صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

وقعت الانفجارات، مساء أمس الاثنين، في منطقة تل أبيب الكبرى، وأسفرت عن حرائق وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى قتلى ومصابين. وأعلن حزب الله أن القصف استهدف "نقاطًا عسكرية حساسة" داخل عاصمة الاحتلال.

أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن القوات أخفقت في اعتراض الصواريخ القادمة من لبنان باتجاه تل أبيب، مشيرة إلى وقوع إصابات وخسائر مباشرة.

ماذا يحدث في عاصمة الاحتلال تل أبيب؟

صرحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى، بينها خليج حيفا شمال تل أبيب.

في وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، أن القصف الصاروخي الذي استهدف تل أبيب الكبرى تسبب في إصابات وأضرار واسعة بالمباني.

إعلام إسرائيلي: شظايا أضرت بالكهرباء

نقلت التقارير الإسرائيلية سماع دوي 4 انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى. وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 6 أشخاص، بينهم حالة خطيرة، فيما أوضحت القناة 12 أن شظايا صاروخية اصطدمت بخط كهرباء في رامات غان، مما تسبب في حريق وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

محاولات لإخماد الحرائق

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 6 فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع بخط كهرباء عالي الجهد تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ شرقي تل أبيب، نتيجة للقصف القادم من لبنان.

الجيش: جزء من صاروخ تم اعتراضه

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن صاروخًا أطلق من لبنان وتم اعتراضه، إلا أن أجزاء منه سقطت في رامات غان. وأكدت هيئة الإطفاء الإسرائيلية وقوع أضرار كبيرة بالممتلكات في المنطقة.

الشرطة: ليست شظايا وإنما صاروخ مباشر

قالت الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم تسبب في أضرار لعدة مبانٍ وحافلة فارغة، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة. وأضافت أن القصف نجم عن سقوط صاروخ مباشرة على مبنى في تل أبيب، وليس شظايا كما أعلن الجيش.

قائد الشرطة يكذب رواية الجيش الإسرائيلي

أكد قائد الشرطة حاييم سرغروف أن الحادث يتعلق بإصابة مباشرة لصاروخ ثقيل، وليس شظايا صاروخ اعتراضي، مشيرًا إلى وجود نوافذ ثقيلة مهددة بالسقوط في المنطقة.

إعلام إسرائيلي: الدفاعات أخفقت في الاعتراض

ذكرت القناة 12 أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت في اعتراض صاروخ باليستي كبير أُطلق من لبنان وسقط في بني براك شرقي تل أبيب.

مطار بن جوريون يتوقف عن العمل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتعليق العمل في مطار بن جوريون، حيث توقفت حركة الطيران خلال دوي صفارات الإنذار، مما أجبر الطائرات القادمة على التحليق في الجو مؤقتًا.

السلطات تنبه بالبقاء في المنازل

أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم في مناطق تل أبيب الكبرى، تانيا، رامات غان، بني براك، وحولون، بسبب القصف. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد 170 صاروخًا أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

حزب الله: استهدفنا نقاطًا عسكرية حساسة

صرح حزب الله بأنه نفذ هجومًا بمسيّرات انقضاضية استهدفت نقاطًا عسكرية حساسة في تل أبيب، متوعدًا بالكشف عن تفاصيل إضافية. كما أعلن عن قصف قاعدة شراغا شمال عكا، ومنطقة الكريوت قرب حيفا، بالإضافة إلى تجمعات عسكرية أخرى.

زيارة مبعوث الرئاسة الأمريكية للبنان وإسرائيل

تزامن القصف مع ترقب زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت وتل أبيب اليوم الثلاثاء، لنقل رد لبنان على مقترح أمريكي.