مياه الأقصر تستقبل وفد طلابي للتعرف على مراحل التنقية وترشيد الاستهلاك

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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، وفد طلابي من مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بهدف زيارة محطة مياه الأقصر؛ للوقوف على معرفة مراحل تنقية المياه وكيفية توصيل كوب ماء نظيف ودور شركة المياه في نشر رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

وقامت إدارة التوعية في الشركة، بشرح مراحل تنقية المياه بدءاً من المأخذ مروراً بالمرشحات الرملية والخزانات الأرضية وإلى كيفية توصيل المياه إلى المواطنين.

كما قامت الإدارة بتعريف الطلاب على سبل تنقية المياه والمواد المستخدمة في ذلك من خلال معمل المحطة وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي ودور المعمل في حل شكاوى المواطنين.