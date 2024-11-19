شهداء ومصابون في قصف على مخيم النصيرات وسط القطاع

استشهد عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، بعد قصف مسيرة اسرائيلية مركبة في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,846 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.