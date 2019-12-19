 الاتحاد السكندري يدعم السلة بالمحترف الأمريكي مارفيل هاريس - بوابة الشروق
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الاتحاد السكندري يدعم السلة بالمحترف الأمريكي مارفيل هاريس

صورة من الموقع الرسمي للاتحاد السكندري
صورة من الموقع الرسمي للاتحاد السكندري
الإسكندرية - أحمد عبدالعزيز
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 9:05 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 9:17 م

حسم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات التعاقد مع اللاعب العملاق الأمريكي مارفيل هاريس 196 سم، والذى سبق له تمثيل أندية بيروت اللبناني والمتحد اللبناني والشارقة الإماراتى وليمبورج البلجيكي .

وفوض مجلس إدارة النادي كلا من حازم الرجال أمين الصندوق، وأحمد عبد المجيد عضو المجلس، بإنهاء المفاوضات مع اللاعب وتوقيعه على عقده الجديد مع زعيم الثغر، والذي جاء لمدة موسم واحد.

ويصل اللاعب صباح غداً الجمعة، للإنضمام رسمياً لصفوف الاتحاد السكندري، وجاء التعاقد مع مارفيل كبديلا للمحترف الأمريكي مايكل ديكسون والذي أبلغ إدارة النادى برغبته في إنهاء التعاقد من جانبه لظروف عائلية خاصة.


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