الجمهوريون بـ«الشيوخ الأمريكي» يستعدون للقتال في محاكمة ترامب

قال السناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، إن محاولة عزل الرئيس دونالد ترامب تستند إلى "غضب حزبي" وإلى أقل الأدلة.

ورفض ماكونيل عملية عزل ترامب ، قائلاً إن الديمقراطيين كانوا يتحدثون عن عزل ترامب من قبل أن يصبح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وصوت مجلس النواب أمس الأربعاء على إرسال اتهامين تمهيدا لعزل ترامب إلى المجلس، ووصف ماكونيل التصويت بأنه "نهاية محددة سلفًا لحملة حزبية ضروس".

وشهد التصويت الذي جاءت نتيجته على أساس حزبي ، توحد الجمهوريين في معارضة عزله، بينما أيدت الغالبية العظمى من الديمقراطيين العزل.

وأحال مجلس النواب الاتهامين الخاصين بإجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ لإجراء محاكمة لترامب ، من المتوقع أن تكون في العام المقبل.