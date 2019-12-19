 الرئيس الجزائري تبون يمنح وسام الاستحقاق الوطني للرئيس المؤقت وقائد الأركان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري تبون يمنح وسام الاستحقاق الوطني للرئيس المؤقت وقائد الأركان

أ ش أ
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 4:44 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 4:44 م

منح الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليوم الخميس وسام الاستحقاق الوطني بدرجة "صدر" إلى كل من الرئيس المؤقت المنتهية ولايته ، عبد القادر بن صالح، والفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري.

وقام الرئيس تبون بتقليد كل من بن صالح والفريق قايد صالح الوسامين خلال الجلسة الخاصة لتأديته اليمين الدستورية لتولي مهام الرئاسة.

يأتي ذلك تقديرا لما قام به كل من الرئيس المؤقت ورئيس الأركان خلال الأشهر الماضية، وإدارة البلاد بحكمة واقتدار.

ويمنح هذا الوسام الجزائري لمن قدموا خدمات جليلة المقدمة للوطن، سواء من المدنيين أو العسكريين، ولمن ساهموا في رفع مكانة البلاد وتعزيزها.


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