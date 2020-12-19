المجلس الانتقالي الجنوبي: تشكيل حكومة يمنية بالمناصفة خطوة محورية

قال محمد الجعدي، نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم السبت، إن تشكيل حكومة يمنية بالمناصفة، هي خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة.

وأضاف الجعدي، في بيان صحفي نشر على موقع المجلس، "أبارك القرار الجمهوري الصادر يوم أمس بإعلان حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، برعاية المملكة العربية السعودية".

وشدد على ضرورة دعمها بروح مسئولة لتحقق النجاح في مضامين المهام الموكلة إليها وبما ينعكس على تحسين خدمات المواطن وسُبل عيشه الكريم.

وأوضح أن مشوار الألف ميل نحو إنهاء الحرب والانقلاب والذهاب للحل السياسي، يبدأ بخطوة التنفيذ الفوري لبنود اتفاق الرياض، وأن من يأبى ذلك لا يكترث مطلقًا لحالة البلد وحاجة الشعب للسلام والاستقرار شمالًا وجنوبًا.

ويوم أمس الجمعة، أعلن عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة من "اتفاق الرياض"، والمكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب.