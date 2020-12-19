الحرب في اليمن: أطباء في صنعاء يوجهون نداء لإنقاذ توأمين ملتصقين «في حالة حرجة»

طالب أطباء في العاصمة اليمنية صنعاء، بتوفير مساعدة عاجلة لإنقاذ حياة توأمين ملتصقين، ولدا يوم الأربعاء.

وقال رئيس مستشفى السبعين، حيث ولد الرضيعان إنهما كانا في "حالة حرجة"، وبحاجة لجراحة لا يمكن إجراؤها سوى في الخارج.

ومطار صنعاء مغلق بسبب حرب اليمن المستمرة منذ فترة طويلة، والتي دمرت النظام الصحي الهش.

وقال مركز إغاثة مقره السعودية، إنه يدرس ما إذا كان بإمكانه المساعدة.

وقالت ماجدة الخطيب، مديرة مستشفى السبعين لوكالة الصحافة الفرنسية إن "تخطيط القلب أظهر أن كلا الطفلين له قلبه الخاص، وإن كان وضع قلب أحدهما غير طبيعي".

وقالت إن المستشفى ليس لديها المعدات اللازمة لتحديد "الأعضاء المتصلة" بدقة.

وتقع صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، الذين يقاتلون منذ سنوات تحالفا عسكريا بقيادة السعودية.

وفي العام الماضي، توفي توأمان ملتصقان في اليمن بعد أسبوعين من ولادتهما.

حقائق عن التوائم الملتصقة

·دائما متطابقة لأنها تتطور من بويضة واحدة ملقحة

·التوائم الملتصقة نادرة للغاية، وتمثل حوالى واحد من كل 200 ألف حالة ولادة

·تلتصق عادة في الصدر أو البطن أو الحوض

·حوالى 70٪ من التوائم الملتصقة هم من الإناث

·هناك نظريتان حول سبب اندماجهما معا: إما أن يحدث الانقسام إلى جنينين في وقت متأخر عن المعتاد، وينقسم التوأمان جزئيا فقط، أو تبقى بعد الانقسام أجزاء من الأجنة على اتصال وتندمج أجزاء الجسم هذه أثناء نموها