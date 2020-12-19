الأردن يرحب بتنفيذ اتفاق الرياض والإعلان عن حكومة كفاءات سياسية باليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بنود اتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت- إلى تثمين بلاده لجهود كافة الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية، وكذلك جهود السعودية الشقيقة في رعاية تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وأعرب عن تمنياته بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام، وتلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.