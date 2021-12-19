الرجاء يتسلح بمهاجم الزمالك السابق لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

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أعلن مارك فيلموتس المدير الفني للرجاء عن قائمة فريقه لمواجهة السوبر الإفريقي ضد الأهلي والمقرر لها مساء الأربعاء القادم في قطر.

ويتسلح الرجاء في قائمته بالمهاجم المغربي حميد أحداد نجم الزمالك السابق.

وتأتي قائمة الرجاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى: أنيس الزنيتي - عامر الحداوي - ياسين زبير.

خط الدفاع: جمال حركاس - محمد نهيري - مروان هدهودي - إلياس حداد - عبد الإله مدكور - عبد الجليل جبيرة - أسامة سوخاني - محمد سبل.

خط الوسط: بدر بولحدرود - فابريس نجوما – محمد المكعازي - عمر عرجون - زكريا الوردي - محسن متولي - عبد الإله الحافيظي.

خط الهجوم: حميد أحداد - زكريا هبتي - محمود بنحليب - مصطفى كوياتي – سفيان بنجديدة.