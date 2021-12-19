«القاهرة للمسرح التجريبي» يعلن أفضل 5 تصميمات بمعرض «التصميمات الطليعية»

أعلن مهندس الديكور حازم شبل مدير لجنة المعارض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، فوز 5 تصميمات مسرحية من مصر وفلسطين وتايوان والصين بأفضل تصميمات بمعرض القاهرة الدولي للتصميمات المسرحية الطليعية غير التقليدية،الذي يقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة التجريبي.

وقال حازم شبل قوميسير المعرض وعضو اللجنة العليا بالمهرجان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المهرجان قرر بمبادرة من الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان التجريبي، منح ميداليات وشهادات تقدير لأفضل خمس تصميمات من المشاركين بالمعرض،وذلك في ختام المهرجان الذي يقام غدا بالمسرح الكبير بدا الأوبرا المصرية.

وأضاف أنه تم إختيار التصميمات من قبل لجنة تحكيم دولية تكونت من المعماري والسينوجراف الفرنسي جان جي ليكا مكرم الدورة ال 28، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان السينوجراف الأكاديمية الصربية مايا دافيد،وأستاذ التمثيل والأخراج الأمريكي زينون كروسزيلنيكي.

التصميمات الفائزة هى تصميم ديكور مسرحية"بيت الأشباح"هبة الكومي من مصر،إخراج محمود جمال،إنتاج مسرح الشباب بالمسرح العائم الصغير 2019،وإسماعيل دحلان من فلسطين ديكور مسرحية"تحرك عميق"تأليف وإخراج رافت العيدي،مسرح أيام المسرح بغزه 2021،ومن تايوان" LEE, CHIEN-HSIEN"عن ديكور مسرحية " سندريلا"،ومن الصين" Haiyong Liu"،عن ديكور مسرحية "Musical Tale of Seeking Music "،ومن الصين أيضا ديكور مسرحية" La Voix humaine"لي" KEDONG LIU" .