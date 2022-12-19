إيلون ماسك يستطلع آراء مستخدمي تويتر عن استقالته من منصبه

أطلق رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، استطلاعا لرأي مستخدمي موقع "تويتر" عما إذا كان ينبغي عليه الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر".

وكتب ماسك على "تويتر": "هل يجب أن أتنحى عن رئاسة تويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع".

يشار إلى أنه حتى منتصف ليل الأحد/ الاثنين، شارك أكثر من 2.5 مليون شخص في الاستطلاع، حيث أيد أكثر من 57% استقالة ماسك كرئيس تنفيذي لتويتر.

من جانبه، قال ماسك في تغريدة أخرى للتعليق على هذه النتائج المبكرة، "كما يقول المثل، كن حذرًا فيما تريد، فقد تحصل عليه".

وأتم ماسك، في أواخر أكتوبر الماضي، صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

وبعد الاستحواذ، أجرى ماسك عدة تغييرات داخل الشركة، بما في ذلك فصل المسؤولين في "تويتر" عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى تسريح نحو ثلثي موظفي "تويتر"، وقال ماسك إنه سيتم إنشاء مجلس خاص "له وجهات نظر متنوعة بشكل كبير".

وقبل نشر استطلاع الرأي يوم الأحد، غرد ماسك بشأن احتمال تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي "تويتر"، حيث قال إنه من الآن فصاعدا، "سيكون هناك تصويت على تغييرات سياسية كبرى" على منصة "تويتر".