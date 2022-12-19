استقرت أسعار العملات مع بداية تعاملات اليوم ليصل سعر الدولار بالبنك المركزي إلى 24.65 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو عند 26.09 جنيه للشراء و26.18 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 29.93 جنيه للشراء و30.04 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي إلى نحو 6.55 جنيه للشراء و6.57 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 80.41 جنيه للشراء و80.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي استقرار عند 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 26.04 جنيه للشراء، و26.22 جنيه للبيع، وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 29.90 جنيه للشراء و30.09 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 6.5 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، استقر سعر الدولار عند 24.61 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو نحو 26.04 جنيه للشراء و26.17 جنيه للبيع، وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 29.90 جنيه للشراء و30.09 جنيه للبيع، وبلغ الريال السعودي 6.5 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 77.58 جنيه للشراء و80.45 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار عند 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع، وسجلت أسعار اليورو 26 جنيها للشراء و26.24 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي إلى 6.5 جنيه للشراء و6.5 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 77.74 جنيه للشراء و80.74 جنيه للبيع.