الحوثيون يعلنون عن اتصالات لوقف الحرب باليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، الاثنين، عن وجود اتصالات من أجل وقف الحرب في اليمن.

وقال المجلس السياسي الأعلى للجماعة في بيان أصدره عقب اجتماع في العاصمة صنعاء إنه اطلع على الاتصالات القائمة بشأن المباحثات بين اليمن وتحالف العدوان(التحالف العربي) المتعلقة بوقف العدوان ورفع الحصار وما تمخضت عنه من نتائج.

ولم يكشف المجلس الحوثي عن طبيعة هذه الاتصالات، لكنه حذر من مخاطر استمرار حالة اللا سلم واللا حرب في اليمن، مشددا على أنها لن تستمر بلا نهاية، وأن الجماعة ستتخذ الإجراءات اللازمة عندما يحين الوقت المناسب لذلك وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ.

وأكد المجلس في بيانه على الموقف الثابت تجاه السلام المشرف الذي يحمي سيادة واستقلال اليمن ويحافظ على وحدته، مرحبا بكل الخطوات الجادة في هذا السياق.

وشدد على أن الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود عن الواردات وعلى رأسها المشتقات والمواد الغذائية والدواء عبر جميع الموانئ والمطارات وفي مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

كما شدد على فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري، مشيرا الى أن التقدم في هذا الملف هو المؤشر للمصداقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل الحكومة اليمنية أو التحالف العربي بشأن هذا البيان الحوثي.

وخلال الفترة القليلة الماضية، تكثفت الجهود الأممية والدولية الرامية لتجديد الهدنة وتوسيعها، تمهيدا لتحقيق تسوية سياسية للنزاع في اليمن.

وفشلت أطراف الصراع في اليمن حتى اليوم في تجديد الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي، بعد نجاحها لستة أشهر منذ بداية أبريل الماضي.