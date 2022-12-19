مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين في هجوم لداعش بمحافظة ديالي العراقية

أفادت مصادر أمنية عراقية مساء اليوم الاثنين، بأن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 10 أخرون في هجوم لتنظيم داعش على سيارة تقل مدنيين في إحدى قرى شمالي محافظة ديالي، الواقعة 57 كم شمال شرقي بغداد.

وذكرت المصادر أن مجموعة من عناصر داعش هاجمت مساء اليوم، سيارة تقل مدنيين في قرية البوبالي شمالي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي، ما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين.

على الصعيد نفسه، وصف المتحدث بإسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، هجوم تنظيم داعش على سيارة مدنية في محافظة ديالى مساء اليوم، بأنه عمل "إرهابي".

وقال في تصريح لتلفزيون "العراقية" - إن قرية البوبالي تعرضت مساء اليوم لهجوم إرهابي من تنظيم داعش استهدف سيارة مدنية، وتم تطويق المنطقة من قبل القوات الأمنية ولم يتم حصر عدد الضحايا والإصابات حتى الآن.

وتعرضت مدينة كركوك خلال الساعات الـ24 الماضية إلى هجوم من تنظيم داعش بعبوة ناسفة وإطلاق الرصاص على دورية لقوات الشرطة الاتحادية في إحدى قرى ناحية الرياض غربي محافظة كركوك أوقعت 9 قتلى من الشرطة بينهم ضابط برتبة رائد.