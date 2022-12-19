محافظ الدقهلية يستقبل طلائع البرلمان لمناقشة مشروع تهذيب الفحم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عددا من شباب طلائع برلمان الدقهلية المشاركين في منتدى شباب شرق الدلتا؛ لعرض ومناقشة مشروعهم (تهذيب الفحم) بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومنى جودة مدير إدارة البرلمان بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد فتحي مسؤول برلمان الطلائع والشباب بالدقهلية.

وكلف المحافظ، مدير إدارة المخالفات الصلبة بالمحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع هؤلاء الشباب ودراسة مدى الجدوى الاقتصادية والبيئية من المشروع، وسرعة إعداد دراسة تفصيلية عن المشروع للتنسيق مع الجهات الداعمة والمانحة لتطبيقه.

ووجه بالتنسيق الكامل مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا؛ لتبني المشروع وتقديم أوجه الدعم لهؤلاء الشباب باعتبارهم أبناء الجامعة، مشيراً إلى أن جامعة الدلتا هي الداعم الأول لمثل هذه المشروعات التي يقدمها الشباب.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل لأفكار الشباب ولمشروعتهم، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبالهم وعرض مقترحاتهم في أي وقت.

وأوضح أن الشباب لهم دورا مهما في بناء المجتمع، فهم عماد الوطن الذين يساهم في نجاحه والدفاع عن قضاياه، وهم الأيادي العاملة اللازمة لبنائه وتحريك عجلة الاقتصاد.

جدير بالذكر أن المشروع المقدم من الشباب تحت عنوان: (تهذيب الفحم)، وهو عبارة عن وحدة لمعالجة الانبعاثات الصادرة من الصناعات المختلفة وخاصة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وإنتاج الفحم.