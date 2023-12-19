 الأردن ينفي شن غارات داخل سوريا خلال مواجهة مع مهربي مخدرات - بوابة الشروق
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الأردن ينفي شن غارات داخل سوريا خلال مواجهة مع مهربي مخدرات

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 1:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 1:46 م

نفى وزير الاتصال الحكومي في الأردن، والمتحدث باسم مجلس الوزراء مهند مبيضين، اليوم الثلاثاء، ‏أنباء تفيد بأن القوات المسلحة الأردنية شنت عدة غارات جوية داخل سوريا، ضد مخابئ لمهربي المخدرات ردا على عملية تهريب ‏‎ ‎كميات كبيرة‎ ‎من المخدرات والأسلحة ‏الأوتوماتيكية الصاروخية.‏

وقال مبيضين إن الجيش لم يعلن عن شن ضربات جوية في الداخل السوري، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وأضاف أن الحكومة الأردنية مهتمة بالتنسيق الدائم مع الجانب السوري بشأن أمن الحدود، مؤكدا أن الأردن يخوض مواجهات وحيدا ضد جماعات التهريب المنظمة.

وأشار إلى أن المملكة في حالة دفاع دائم عن الحدود، متمسكة بضبط إيقاع الشريط الحدودي مع المناطق التي تشهد محاولات للتهريب والاختراق من قبل قوات ومجموعات المنظمة تريد المنطقة خاضعة لسيطرتها، وبالتالي تستبيح الحدود وتمرر ما تريد تمريره من بضائع وأسلحة.

وصباح أمس الاثنين، وقعت اشتباكات بين قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة، ضمن مسئولية المنطقة العسكرية الشرقية، والتي أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية الصاروخية، وإصابة بعض العسكريين.


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