اندلاع مواجهات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدات عقربا وبيت أمر وصوريف وبني نعيم بالخليل

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اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء بلدات عقربا وبيت أمر وصوريف وبني نعيم شمال وشمال غرب وشرق الخليل، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد مصادر محلية لوكالة "وفا" بأن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي داهمت البلدات واقتحمت العديد من المنازل واستولت على مركبات، واعتقلت عددا من الشبان لم تعرف هوياتهم بعد.

وأضافت الوكالة الرسمية أن مواجهات اندلعت خصوصا في بلدتي بني نعيم وصوريف، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

من جهتها أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود إصابات بالاختناق بالغاز خلال التصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية بلدة عقربا في نابلس جنوب شرق نابلس، مشيرة إلى أن الجيش أغلق مداخل قرى وبلدات في رام الله ونابلس.

وذكرت وسائل الإعلام أن الجيش الإسرائيلي فجّر منزل عائلة منفذ عملية حوارة الأسير أسامة بني فضل في بلدة عقربا.

كما أشارت أيضا إلى أن الآليات الإسرائيلية اقتحمت مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وفي وقتٍ سابق، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني باعتقال القوات الإسرائيلية 35 فلسطينيا بينهم 3 نساء.

وتركزت الاعتقالات على الخليل والقدس، وشملت أيضا بيت لحم والخليل ورام الله وطولكرم وأريحا وطوباس.

وبعد اعتقال 35 فلسطينيا ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد عملية "طوفان الأقصى" إلى 4575 معتقلا.