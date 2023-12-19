دفاية TORNADO صديقة للبيئة وآمنة مصنعة من السيراميك المعدني

في ظل الدعوات التي ينادي بها مسئولو البيئة في العالم والاهتمام بالمناخ وعقد العديد من المؤتمرات التي تنادي بأهمية الاهتمام بالمنتجات الداعمة للمناخ، جعل العملاء داخل مصر وخارجها التفكير في المنتجات صديقة البيئة، لذلك طرحت مجموعة العربى العديد من المنتجات الآمنة على صحة الإنسان وصديقة للبيئة، ومنها دفايات تورنيدو الكهربائية والتي تم تصنيعها بتكنولوجيا جديدة ومتطورة والتي تقوم بعملية التدفئة عن طريق استخدام الواح السيراميك المعدني مما يجعلها لا تخرج أي انبعاثات ضارة.

تم إطلاق تورنيدو إلى سوق الأجهزة المنزلية في عام 2001 مدعوما بخبرات مجموعة العربى الصناعية و التجارية منذ عام 1964، وتسعى من خلال تقديم حلول منزلية متكاملة لتلبية احتياجات عملائها حول العالم ومتطلباتهم اليومية وذلك عن طريق تقديم أجهزة كهربائية تتميز بالتكنولوجيا العالمية والأسعار الاقتصادية طبقاً لمعايير الجودة العالمية والأسس اليابانية.

وأكد محي الدين العربى عضو المجلس التنفيذى لمجموعة العربى أن الاهتمام بطرح منتجات صديقة البيئة يأتي تلبية للاحتياجات المستهلك المصري والذي يختار منتجاته بعنايه فائقة، وهو ما يتماشى مع سياسة مجموعة العربى والتي تستهدف توفير أحدث الموديلات بأحدث تكنولوجيا، مشيرا إلى التقنية المستخدمة والتي تتمثل في تدفئة الهواء بواسطة لوح ساخن مصنوع من مادة السيراميك المعدني، ليتم توزيع الهواء في الغرفة بالكامل بكفاءة عالية من خلال مروحة الدفع متعددة السرعات، وأن ذلك لا يحتاج سوى دقائق معدودة حتى يتم الشعور بالدفيء في كل أنحاء الغرفة.

وأوضح العربى أن تلك الدفاية تعد هي الأكثر أمانا وذلك لأنها تقوم بفصل الكهرباء ذاتيا عند ارتفاع درجة حرارة جسمها عن حد معين.

واستطرد قائلا إن تورنيدو تتميز أيضا بالعديد من الامكانيات التي تحافظ على الاحساس بالراحة والأمان مثل امكانية وقف التشغيل عند الوصول الى درجة الحرارة المناسبة، كما يوجد بها نظام ذكي لتوفير الطاقة يستشعر درجة حرارة الغرفة ليتحكم في عمل تشغيل الدفاية بقدرات كهربية مختلفة للتقليل من استهلاك الكهرباء، مضيفا أن دفاية (التاور) بقدرة 2000 وات تتميز بتصميم ديكوري بالاضافة لوجود شاشة رقمية ذات تحكم باللمس.

كما يذكر أن مجموعة العربى من الشركات الرائدة في صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية في مصر وتمتلك أكثر من 35 مصنعا في ثلاث مجمعات صناعية بمحافظات القليوبية والمنوفية وبني سويف ولديها أكثر من 3000 موزع معتمد ينتشر في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالاضافة الى أكثر من 550 مركز خدمة وصيانة منتشر في كافة أنحاء الجمهورية.