البعثة الأممية لحقوق الإنسان: لا يمكن التغاضي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام القانون الدولي

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان السفير هيثم أبو سعيد، إنه لا يمكن التغاضي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام القانون الدولي.

وأشار أبو سعيد، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة تدعم الاحتلال الاسرائيلي في الاعتداءات اليومية على قطاع غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب.

وشدد على أن المنظمات الدولية ليست صامتة وتعمل ليل نهار؛ على خلفية الغارات الإسرائيلية في غزة، ولن يكون هناك إفلات من العقاب لجرائم الاحتلال.

ولفت إلى إرسال تقارير توثق انتهاكات الاحتلال إلى الجهات المعنية لبدء إجراء التحقيقات.